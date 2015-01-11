Сторонники Навального заявили о почти 100 задержанных в Челябинске

Сторонники оппозиционера Алексея Навального сообщают о задержании 97 участников несогласованного митинга под названием «Он нам не царь» в Челябинске.

Всего по стране, по данным ОВД-Инфо на 15.00 мск, задержано более 350 активистов.

В числе задержанных – координатор штаба Навального Борис Золотаревский. На него составлен протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения акции). Об этом пишет Павел Чиков (руководитель Международной правозащитной группы «Агора») в телеграм-канале.

Сам Золотаревский сообщает, что его задержали, как только он вышел из квартиры. В настоящее время он ждет решения в Центральном районном суде.

Напомним, акция оппозиции, приуроченная к грядущей инаугурации президента Владимира Путина, не была согласована администрацией Челябинска, однако власти не предложили организаторам альтернативной площадки, как предписывает законодательство. На этом основании штаб Навального счел акцию разрешенной.

В субботу, 5 мая, активисты собрались у памятника Курчатову и колонной прошли по тротуарам проспекта Ленина до Алого поля.

https://dostup1.ru/politics/Storonniki-Navalnogo-zayavili-o-pochti-100-zaderzhannyh-v-Chelyabinske_106221.html