Сводка происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 232 происшествия, возбуждено 23 уголовных дела, раскрыто 15.

23 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении в сентябре прошлого года кражи велосипеда из подъезда дома № 20 по ул. Октябрьская. В отношении задержанного местного жителя, 1994 года рождения, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) возобновлено отделением дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.

26 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан местный житель, у которого при проведении досмотровых мероприятий был обнаружен и изъят предмет, похожий на камень темного цвета. Проведенным исследованием было установлено, что изъятое вещество является гашишом (анашой, смолой каннабиса) массой 10,28 гр. По факту незаконного оборота наркотических средств отделением дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного, 1996 года рождения, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

27 апреля при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических средств, сотрудниками полиции был выявлен автомобиль марки «Хундай», в салоне которого в ходе проведения досмотровых мероприятий был обнаружен сверток из бумаги с комочкообразным веществом светлого цвета. Проведенным исследованием было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – диацетилморфин (героин) массой 3,75 гр., что является крупным размером. По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного жителя Озерска, который находился в данном автомобиле, избрана мера пресечения в виде ареста.

27 апреля сотрудники полиции в поселке Новогорный по подозрению в совершении кражи металлических изделий из сарайки, расположенной по ул.Театральная, задержали местного жителя, 1973 года рождения. Ущерб от преступления составил 5000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

29 апреля по «горячим» следам сотрудники полиции раскрыли кражу с территории садового участка, расположенного в садоводческом товариществе № 12, 10 листов профнастила, которые были установлены на заборе. По подозрению в совершении данной кражи был задержан житель Озерска, 1965 года рождения. В ходе проведения обыска в подъездной кладовке дома, где проживает подозреваемый, был обнаружен и изъят похищенной профнастил. Расследование уголовного дела продолжается.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 14 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 23 раза. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 16 выездов.

Было составлено 297 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 38 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 26 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 31 протокол.

Инспекторами ДПС пресечено 202 нарушения Правил дорожного движения, выявлено 3 водителя за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 4 профилактических осмотра на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск