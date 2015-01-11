Озерск выражает ветеранам свою признательность

В череде праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, особое место занимает торжественный прием ветеранов - живых участников тех исторических событий, которые навсегда останутся в памяти поколений.

Встреча ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и малолетних узников фашистских лагерей состоялась сегодня в середине дня в ДК «Маяк». По традиции, она прошла в уютном зале, за накрытыми столами, под музыкальное и поэтическое сопровождение: выступающие артисты придавали особый эмоциональный настрой мероприятию.

Выразить глубокую признательность и уважение убеленным сединами озерчанам за их ратные подвиги и самоотверженный труд в годы войны пришли первые лица Озерского городского округа.

Первым обратился к собравшимся глава округа Евгений Щербаков:

- Пролетел еще один год, и мы снова увиделись с вами в славные майские дни. Я считаю День Победы главным праздником в нашей стране. Отечественную историю должно хорошо знать подрастающее поколение, чтобы понимать: главная ценность в жизни – мирное небо над головой. Низкий вам поклон за Великую Победу! Мы вас ценим и уважаем. Здоровья вам и семейного тепла!

От имени руководства и всего коллектива ФГУП «ПО «Маяк» поздравила ветеранов заместитель генерального директора по управлению персоналом Юлия Куцак:

- Сегодня мы чтим и помним тех людей, благодаря которым можем спокойно трудиться и воспитывать наших детей. Я рада видеть героев-победителей и хочу сказать им спасибо за Великую Победу и за прекрасный город, построенный в послевоенные годы – наш любимый Озерск!

Тёплые, искренние, душевные слова прозвучали в адрес поколения победителей от председателя Света ветеранов Озерского городского округа Ивана Гашева, военного комиссара г. Озерска Владимира Пичугина, заместителя командира Озёрской 93-ей дивизии войск национальной гвардии РФ Владимира Новика.

Чтобы почтить память погибших минутой молчания, зал поднялся в едином порыве.

Свою почетную миссию выполнила председатель Общественной палаты Озерского городского округа, руководитель приемной Губернатора Челябинской области Вера Аксенова, передав всем присутствовавшим приветствие от имени Бориса Дубровского. Видеообращение главы региона с большим вниманием выслушали все участники приема:

- Уважаемые ветераны-фронтовики и труженики тыла! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем Победы! Все дальше от нас победный 1945 год, но время не властно над человеческой памятью. Этот священный праздник всегда будет воплощением безграничного мужества, самоотверженности и единства нашего народа. Вашему поколению довелось пройти через все тяготы войны, благодаря вашему подвигу мы живем в свободной, мирной стране. Мы всегда будем помнить подвиг поколения победителей и передавать эту память по наследству. Низкий вам поклон дорогие ветераны. Долголетия, счастья и благополучия вам и вашим родным.

В ходе встречи к микрофону выходили сами виновники торжества: они исполняли песни, читали стихи, делились воспоминаниями. Растроганные вниманием организаторов, ветераны все чаще и чаще улыбались – и само по себе это было важно и дорого, если учесть, что за плечами этих людей – пороховые дороги войны, годы трудного восстановления разрушенной страны.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35804/