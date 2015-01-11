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Каникулы на носу. О путёвках и субсидиях в летние детские лагеря

В этом году в южноуральских лагерях отдохнут и поправят здоровье 264 тыс. детей. Эта цифра с прошлого года не изменилась. Однако с каждым годом детей, претендующих на оздоровительный отдых, становится больше: ежегодно прибавляется около 3%.

По уверениям чиновников, путёвок пока хватает. На отдых в загородных лагерях нынче поступило порядка 63 тыс. заявок, в дневных — более 88 тыс. Приём заявок в школах и администрациях муниципалитетов продолжается.

О субсидиях на путёвки.

Средняя стоимость путёвки в загородный лагерь — 20,5 тыс. руб. Это на 300 руб. больше, чем в прошлом году. Конечно, есть лагеря, где стоимость путёвки за смену составляет и 35 тыс. рублей. А есть муниципалитеты (например, Магнитогорск, Златоуст), которые полностью берут затраты по летней оздоровительной кампании на себя и предоставляют детям бесплатные путёвки.

«Мы субсидируем по две тыс. рублей на одного человека, а муниципалитеты исходят из своих возможностей и добавляют свои средства, — сообщил замминистра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. — Общая сумма субсидий на этот год — почти 1 млрд рубдей (956 млн). Субсидия каждому ребёнку предоставляется автоматически, то есть чтобы её получить, родителю не нужно писать никаких заявлений. Достаточно того перечня документов, которые они предоставят, устраивая ребёнка в лагерь. Субсидия приходит не родителю в руки, а в само учреждение отдыха и оздоровления. Для родителей же стоимость путёвки просто уменьшится за счёт субсидии, которую получит лагерь. Со списком лагерей, которым предоставляются субсидии, можно ознакомиться на сайте муниципалитета в разделе “Лето”».

Кто поедет бесплатно?

По линии Минсоц в этом году, как и в прошлом, на летнюю кампанию выделено 250 млн рублей. Эти деньги пойдут на приобретение путёвок в загородные лагеря для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Это могут быть также дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети родителей-инвалидов. Чтобы получить путёвку, необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Если ребёнок нуждается в летнем оздоровительном отдыхе по медицинским показаниям, путёвку в лагерь он также может получить бесплатно.

«Для этого родители должны взять в поликлинике справку формы 070-У, подтверждающую, что ребёнок состоит на диспансерном учёте в связи с конкретным заболеванием, — объяснила начальник отдела организации социальной защиты семьи и детей регионального Минсоцотношений Инна Околелова. — С этой справкой можно встать в очередь на получение бесплатной санаторно-курортной путёвки без учёта дохода семьи».

Путёвка выдаётся в учреждения, расположенные на территории Челябинской области. Доставка до места отдыха и обратно входит в стоимость путёвки. Автобусы с детьми, следующие в загородные лагеря, обязательно сопровождаются полицией. На сегодняшний день приобретено порядка 6 тыс. путёвок в санатории и 5 тыс. в загородные лагери. Ещё остались средства на 500−800 путёвок.

«Мы отправляем детей в лагеря и санатории круглый год, — добавила Околелова, — поэтому и приём заявок будем продолжать до конца года. Первые заезды начались ещё в феврале. Но больше всего путёвок покупаем на летний период времени. На сегодняшний день подано 4,5 тыс. заявок на отдых детей в санаториях и 2,5 тыс. заявок на отдых в загородных лагерях».

Уже не здоровья ради.

Количество лагерей пока остаётся неизменным, их 813. Однако помещения загородных лагерей и баз отдыха ветшают и близки к своему закрытию.

«У нас 56 муниципальных баз, построенных ещё нашими дедами, — говорит Бобровский. — Они уже устарели морально и физически, деньги на их капремонт не выделяются. За последние годы мы ничего не построили. Выход один — увеличивать число дневных лагерей и вводить круглогодичные базы отдыха. Сегодня мы делаем акцент даже не на оздоровлении, а на продолжении образовательного процесса в летний период, поэтому организуем больше профильных смен».

После трагических карельских событий перестали пользоваться интересом южноуральцев малозатратные формы отдыха — палаточные лагеря, походы, сплавы. Большинство считает, что отправлять детей отдыхать именно таким образом крайне опасно. По мнению экспертов, это «длинный хвост» который ещё даст свои результаты и сильно аукнется на развитии внутреннего туризма: если ребёнок в детстве не сходил в поход, то маловероятно, что в будущем он со своей семьёй соберётся куда-либо с палаткой и рюкзаком.

Дырки в заборах.

Сегодня лагеря проходят проверки надзорных ведомств. Так, по предварительным данным областного Роспотребнадзора выдано уже 358 предписаний.

«75% предписаний выполнены, у лагерей ещё есть время до 1 июня, чтобы завершить необходимые ремонтные работы и приобрести оборудование, недостающее для организации детского отдыха, — прокомментировала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника Макарова. — С этого года лагеря имеют право начать работу только после получения санитарно-эпидемиологического заключения. Еще одно новшество: сотрудники пищеблоков и водопроводных сооружений должны пройти дополнительные лабораторные обследования на вирусные кишечные инфекции».

Из 792 детских оздоровительных лагерей, которые проверяет ГУ МЧС России по Челябинской области, только 64 загородных лагеря. Остальные — дневного пребывания.

«Проверки продлятся до 20 мая, — заявил замначальника Главного управления МЧС России по Челябинской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Эдуард Дорожкин. — Основное внимание как всегда будем уделять состоянию путей эвакуации, наличию первичных средств пожаротушения, состоянию систем пожарной сигнализации. В каждой смене планируем провести инструктажи с персоналом и с детьми по поводу того, как вести себя при пожаре. Половина загородных лагерей находятся рядом с водоёмами, поэтому будут инструктажи и касательно безопасного поведения на воде».

Не отстаёт от коллег и полиция. За каждым лагерем уже закреплены сотрудники, которые в течение лета регулярно будут выезжать с проверками.

«На данный момент также проводим инструктажи с персоналом и с сотрудниками ЧОПов, которые будут следить за порядком в лагерях и безопасностью детей, — отчитались в ГУ МВД России по Челябинской области. — Сторожа бабушки-дедушки остались только в некоторых дневных пришкольных лагерях, где нет средств на квалифицированную охрану. Проверяем состояние тревожных сигнализаций и наличие дырок в заборах, ограждающих территорию лагерей: в прошлом году ЧС практически не было за исключением двух самовольных уходов воспитанников из интернатов в Златоусте и Миассе».

http://www.chel.aif.ru

Ключевые теги: Детские лагеря, область, субсидии, отдых.

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