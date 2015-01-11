Более 1,2 тыс. южноуральских ветеранов получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы

Единовременную выплату ко Дню Победы получат 1 260 южноуральских участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Пенсионный фонд выполняет указ президента России Владимира Путина, подписанный 6 мая: выплата в размере 10 тыс. рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Челябинской области ее получат 962 участника и 298 инвалидов ВОВ.

«Данная выплата будет осуществляться в течение мая-июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально обращаться в территориальный орган ПФР для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР», – говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году на новое жилье для южноуральских ветеранов направят около 30 млн рублей.

https://dostup1.ru/society/Bolee-12-tys-yuzhnouralskih-veteranov-poluchat-po-10-tys-rubley-ko-Dnyu-Pobedy_106263.html