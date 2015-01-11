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Как жили и работали жители Челябинска в войну

Каждый год 9 мая мы говорим о подвиге наших земляков, которые в годы Великой Отечественной войны героически трудились на оборонных предприятиях. «Этот день мы приближали, как могли», – эти строчки известной песни посвящены в том числе и труженикам тыла.

Мы привычно обращаемся к большим числам: сколько произвели танков, снарядов, орудий и т.д. Произносим знакомые слова о трудовом подвиге. Но на самом деле мы крайне мало знаем о тех тяжелых, порой невыносимых условиях, в которых жили люди в военное время.

«Месяцами не мылись в бане»

О тыловом быте и повседневной жизни Челябинска 40-х годов мы можем узнать из документов, хранящихся в Объединенном госархиве Челябинской области, в фонде Челябинского обкома ВЛКСМ. Почему мы обращаемся к этому фонду? Потому что именно они – 15-16-17-летние юноши и девушки – встали к станкам вместо кадровых рабочих, ушедших на фронт. На некоторых военных предприятиях Челябинской области доля молодых работников достигала 80-90%. В документах фонда отражена объективная и совсем не благостная картина жизни молодых рабочих.

В военные годы была узаконена практика «трудовой мобилизации»: на оборонных заводах местных рабочих рук не хватало, поэтому молодых людей массово мобилизовали из других регионов и привозили к месту работы. Оторванные от семьи и дома, они оказывались в холодных бараках, без теплой одежды, без нормального питания. Отсутствие одежды и обуви стала настолько серьезной причиной массовых невыходов на работу, что это грозило срывом производства.

«Неудовлетворительное снабжение обувью, одеждой, плохая организация питания ставили рабочих, живущих вне семьи, в тяжелое положение, – говорится в «Материалах для доклада на бюро ВЛКСМ о работе с молодыми рабочими, 1942 год». – В большинстве общежитий практиковались сплошные нары, отсутствовали постельные принадлежности, не были остеклены окна, не топились печи, текли крыши. Не было кипяченой воды, грязь стала обычным явлением многих общежитий».

Условия жизни в подобных заводских общежитиях были настолько невыносимыми, что молодежь просто сбегала оттуда, несмотря на грозящее уголовное преследование. А срок «за дезертирство с завода» полагался немаленький: от 5 до 8 лет.

Говорится в документах фонда и об этой ситуации: «Многие не выходили на работу из-за отсутствия обуви и одежды. Месяцами не мылись в бане. Такой бюрократическое отношение к нуждам молодых рабочих приводило к дезертирству. Только из трех заводов за 3-й квартал 1942 года дезертировали 1719 человек. Из Златоустовского завода им Сталина, например, – дезертировали 50% прибывших молодых рабочих».

22 человека сработали за 50

Комсомольские лидеры справедливо считали, что если молодежь является основной производственной силой, то она заслуживает хотя бы минимально сносных бытовых условий. По их мнению, руководители заводов вообще не считала эти проблемы, заслуживающими внимания.

Из доклада на Пленуме обкома комсомола, октябрь 1942 года: «В общежитии завода 385 грязно, окна выбиты, печи неисправны, матрацев, подушек, одеял не хватает, некоторые рабочие спят на полу. Руководители завода 385 сочли, что вода для умывания является излишеством, и ее не бывает. Интересно, что сказали бы руководители, если бы их поместили бы в эти условия?»

И далее: «На Златоустовском металлургическом заводе для молодых рабочих созданы невыносимые условия. Директор завода вопросами жизни молодых рабочих не хотел заниматься, в результате чего значительное количество молодежи дезертировало с завода. Подобные факты имели место и на многих других предприятиях области».

В документе дается подробная, детальная картина жизни рабочих Златоустовского метзавода: «Рабочие живут в бараках, где установлены сплошные нары в два яруса. Молодые рабочие не обеспечены сменой постельного и нательного белья, им не выдавали долгое время одеял. Спецодежду не получали и не имели возможности сменить одежду после работы. Спали в рабочем костюме. Умывальников в общежитиях не было, умывались в протекающем около бараков ручейке. Мыло не получали, питание не было организовано».

Такая ситуация наблюдалась во всех регионах, где была сосредоточена военная промышленность. По-настоящему решением этих проблем стали заниматься только после выхода постановления ЦК ВЛКСМ от 3.10.1942 «О многочисленных фактах формально-бюрократического отношения к молодым рабочим и неотложных мерах по усилению работы комсомольских организаций среди этих рабочих».

И тем не менее, несмотря на все трудности военного времени, созданные на заводах молодёжные бригады ударно работали и выполняли оборонные заказы на 150, 200% и даже больше. «Молодые кировцы не щадя своих сил из месяца в месяц дают все больше и больше боевых машин, – говорится в архивных документах. – Комсомольско-молодежная бригада (бригадир 22-летняя Анна Пашнина), состоящая из 22 молодых рабочих, в ноябре 1942 года выполнила производственные нормы на 230%, Большинство членов бригады работают на 2-3 станках. То есть 22 человека сработали за 50 человек. Своими успехами наша промышленность в немалой степени обязана молодежи».

Как жили и работали жители Челябинска в войну

Как жили и работали жители Челябинска в войну

http://www.chel.aif.ru

Ключевые теги: Челябинск, ВОВ, в тылу, молодёжь, подвиг.

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