Жители Снежинска и Южноуральска пострадали от Интернет-мошенников

В Снежинске и Южноуральске местные жители стали жертвами Интернет-мошенников, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Так в Снежинске мужчина прочитал объявление о продаже автоматической коробки передач на свой автомобиль стоимостью около 11 тысяч рублей. Отзывы о фирме были положительные, и покупатель связался с ней по телефону. Затем мужчина перечислил всю указанную сумму, но товар так и не получил. В течение нескольких дней потерпевший пытался выяснить номер для отслеживания товара, но продавец находил различные причины, чтобы его не сообщать, а спустя некоторое время вообще отключил телефон.

В Южноуральске местный житель решил приобрести видеокарту для компьютера, и на одном из Интернет-сайтов бесплатных объявлении нашёл подходящий вариант. Он также оплатил всю сумму, но товар так и не пришёл, а продавец перестал отвечать на звонки.

Сейчас полиция ведёт розыск мошенников.

http://www.chel.aif.ru/incidents/zhiteli_snezhinska_i_yuzhnouralska_postradali_ot_internet-moshennikov?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main