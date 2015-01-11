Панихида в День Победы

В этот день во всех храмах Русской Православной Церкви молятся об упокоении наших предков, погибших на фронтах Великой Отечественной, умерших в плену, в лагерях, в оккупации, в госпиталях, да и в заводских цехах от голода и непомерного труда…
В храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска 9 мая так же прошла панихида, а после был отслужен благодарственный молебен.
К прихожанам обратился настоятель храма протоиерей Димитрий ШОРИН.
В этот день особо поздравили ветеранов войны, участников трудового фронта, которые и сегодня, несмотря на почтенный возраст, продолжают свое деятельное участие в жизни прихода.
Затем многие прихожане присоединились к шествию Бессмертного полка, который с каждым годом увеличивается и в нашем городе. Эта поистине народная инициатива нашла отклик по всей стране, от мала до велика…
А вечером в Духовно-просветительском центре «Первоцвет» прошло традиционное праздничное чаепитие с литературно-музыкальной композицией, в которой могли принять участие все желающие.
Подробности в видеосюжете
Александр Волынцев
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