Панихида в День Победы

День Победы в России начинается с панихиды.

В этот день во всех храмах Русской Православной Церкви молятся об упокоении наших предков, погибших на фронтах Великой Отечественной, умерших в плену, в лагерях, в оккупации, в госпиталях, да и в заводских цехах от голода и непомерного труда…

В храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска 9 мая так же прошла панихида, а после был отслужен благодарственный молебен.

К прихожанам обратился настоятель храма протоиерей Димитрий ШОРИН.

В этот день особо поздравили ветеранов войны, участников трудового фронта, которые и сегодня, несмотря на почтенный возраст, продолжают свое деятельное участие в жизни прихода.

Затем многие прихожане присоединились к шествию Бессмертного полка, который с каждым годом увеличивается и в нашем городе. Эта поистине народная инициатива нашла отклик по всей стране, от мала до велика…

А вечером в Духовно-просветительском центре «Первоцвет» прошло традиционное праздничное чаепитие с литературно-музыкальной композицией, в которой могли принять участие все желающие.

Подробности в видеосюжете

Александр Волынцев