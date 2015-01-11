В Озёрске у дома через месяц после капремонта обвалился фасад

В Озерске Челябинской области со стен жилого дома рухнула новая штукатурка.

Горожан разозлил такой подход строителей к капремонту зданий.

«ВКонтакте» жители города выложили снимок дома №55 на проспекте Победы. Фасад здания обвалился спустя месяц после проведения капитального ремонта, — поясняет автор поста. Озерцев возмутила такая работа, они с сарказмом отозвались о местных чиновниках. «А вы чего ждали-то?», «Надо тарифы за капремонт в несколько раз увеличить, а то качественно не получается все работы выполнить у себя в коттедже» — написали они.

В администрации Озерска нашему агентству рассказали, что это уже второй в городе дом, где после капремонта отвалилась штукатурка. «Мы крайне не удовлетворены ситуацией. В ближайшее время мэрия подготовит письмо в региональный фонд капремонта с предложением внесения изменений в условия договора с подрядчиком», — пояснил «URA.RU» руководитель пресс-службы мэрии Озерска Сергей Зюсь.

Представитель администрации добавил, что подрядчик, ООО «Техстрой», пообещал оперативно устранить недочеты в рамках гарантийных обязательств. Всего по программе капремонта в Озерском городском округе в 2017-18 годах запланирована реконструкция 67 домов.

https://ura.news/news/1052334333