Синоптики прогнозируют выходные со знаком минус

Приближающиеся выходные. Синоптики, прогнозируют, что они вновь будут холодными.
В регионе будет властвовать атмосферный фронт низкого давления, поэтому нужно готовиться к пасмурной, ветреной и дождливой погоде. Причем продержится она вплоть до воскресенья. В темное время суток будет 0 градусов, в низинах — до -3. Днем воздух прогреется до 9 -14 градусов, на юге — до 18. И всё же одеваться советуют тепло, ожидается северный ветер с порывами до 16 метров в секунду.
Суббота, 12 мая: ночью — 0,+5, в горах и низинах до -3; днем — +14,+19, в низинах +10,+15.
Воскресенье, 13 мая: ночью — -1,+4, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4; днем- +12,+17.
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Ключевые теги: Выходные, прогноз, Челябинская область.
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