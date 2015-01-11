Вниманию жителей ОГО!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: На всей территории Челябинской области до особого распоряжения действует особый противопожарный режим. В связи со сложной пожарной обстановкой и ростом количества природных пожаров в лесных массивах запрещается: · вход и въезд в лесные массивы; · организация сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных товариществах; · разведение костров на берегах озер, в лесных массивах. При обнаружении пожара звоните 101 или 112 (для абонентов сотовой связи).

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