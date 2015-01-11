Вниманию жителей ОГО!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
На всей территории Челябинской области до особого распоряжения действует особый противопожарный режим.
В связи со сложной пожарной обстановкой и ростом количества природных пожаров в лесных массивах запрещается:
· вход и въезд в лесные массивы;
· организация сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных товариществах;
· разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.
При обнаружении пожара звоните 101 или 112 (для абонентов сотовой связи).
Ключевые теги: противопожарный режим, ОГО, огонь.
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