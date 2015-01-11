Движение на трассе Южного Урала ограничили из-за лесного пожара

Движение на трассе Южноуральск – Магнитогорск ограничено в Челябинской области из-за лесного пожара, сообщают в пресс-службе регионального УГИБДД.

Ограничение введено 14 мая на участке с 75 по 81 километр на территории Пластовского района до особого распоряжения.

«Движение от города Южноуральска в сторону города Магнтогорска, осуществляется через Троицкий район. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области просит водителей быть внимательными и с пониманием отнестись к введенному ограничению», - пояснили в ведомстве.

Жители региона в соцсетях также предупреждают автомобилистов об опасности.

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