Сухая и теплая погода установится сегодня, 15 мая, в Челябинской области

Переменная облачность, до +23 градусов и без дождей. Таков прогноз синоптиков на сегодня, вторник, 15 мая. Однако порывы ветра, как и днями ранее, будут достигать 18 метров в секунду.

Но такая, почти летняя погода не продержится долго. Уже завтра местами возможны небольшие дожди и всего до +17. При этом ночью местами вновь возможны локальные заморозки. Особенно прохладно будет на севере и в низменных районах прогнозируется под утро среды до -4 градусов.

В целом, говорят метеорологи, температура воздуха на этой неделе будет держаться в рамках майской климатической нормы, с небольшими скачками. В определенные дни, такие как сегодня, в будущие четверг и воскресенье, будет «поджаривать» до +25. А иногда, например в среду и пятницу, воздух будет остывать до +7 + 12 градусов, и погоду немного увлажнит кратковременными дождями.

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