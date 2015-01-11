Откроем велосезон-2018 вместе!

20 мая в Озерске состоится традиционный велопробег, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы мероприятия приглашают на старт всех любителей спорта и здорового образа жизни.

Сбор участников состоится в 11:00 у центрального входа в парк культуры и отдыха, старт – в 11:30.

Маршрут пролегает по улицам: Архипова, Ермолаева, Музрукова, Семенова и обратно (схема).

По условиям велопробега, взрослые велосипедисты должны будут преодолеть дистанцию длиной 5 км в дисциплине «кросс-кантри», для самых маленьких предусмотрен конкурс «Безопасное колесо».

Подготовкой и проведением мероприятия занимается администрация Озерского городского округа совместно с Федерацией триатлона при поддержке ГИБДД, которая обеспечит безопасность движения и предоставит автомобиль сопровождения.

- В последнее время интерес к велопробегам в Озерске возрастает,- отмечает заместитель председателя Федерации триатлона г. Озерска Андрей Комиссаров. - Большинство жителей воспринимают велосипед как прогулочный вариант, как возможность «покататься на выходных», но есть у этого средства передвижения в нашем городе и другая перспектива - стать повседневной альтернативой общественному и личному транспорту.

Социальными партнерами велопробега выступают: веревочный парк «Джунгли», сервис «Велоточка 74», Озерская сервисная компания, сеть кинотеатров «Sky-cinema», радио «Серебряный дождь».

На фото: с мая 2012-го ежегодно более 100 любителей велосипедного спорта собираются на праздник и вместе открывают велосезон.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/35864/