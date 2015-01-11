Из-за многочисленных пожаров прокуратура проверила главное управление лесами Челябинской области

На Южном Урале разгул пожаров. По информации МЧС, огнем охвачено 3,7 гектара леса, зарегистрировано 64 природных пожара. Ситуация наисерьезнейшая. Прокуратура с внеплановой проверкой посетила главное управление лесами. — Выявлены нарушения в организации деятельности федерального государственного лесного надзора. Руководителю главного управления лесами региона внесено представление, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Надзорное ведомство взяло на контроль исполнение законодательства в сфере охраны лесов. Проверки продолжаются, сотрудники проверят каждый факт лесного пожара. https://www.chel.kp.ru/online/news/3115205/

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

- 0 +