Десятилетняя челябинка победила в кастинге Disney

Десятилетняя София Ирхужина из Челябинска победила в кастинге Disney — она получила роль в новом киноальманахе «Счастье — это…»

Попасть в настоящее кино София мечтала давно. На любимом канале Disney она увидела объявление о кастинге. Для участия в конкурсе юная челябинка записала два номера по произведениям Александра Пушкина, сыграв царицу, зеркало и сватью бабу Бабариху.

Талант маленькой челябинки не остался незамеченным. Жюри в составе Владимира Грамматикова, Федора Бондарчука, Андрея Мерзликина и других звезд отечественного кинематографа отдали победу в номинации «детская роль» Софии Ирхужиной. Юная актриса готовится к поездке в Москву.

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