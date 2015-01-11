Константин Цыбко сказал в суде последнее слово

Бывший сенатор от Челябинской области Констанин Цыбко накануне закончил выступать с последним словом в Челябинском областном суде. Ранее его осудили решением Озерского суда к длительному сроку лишения свободы.

Цыбко обвинили в получении взяток. С поличным его никто не ловил. Главным свидетелем обвинения стал ранее отсидев\ший за растрату бюджету средст бывший сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов. Его выпустили по УДО (условно-досрочное освобождение) после того, как он согласился дать показания на Цыбко. Суд Озерска не насторожило, что эти показания не подтверждаются ни записями видеокамер о встречах Цыбко с теми или иными лицами, ни данными геолокации сотового телефона Цыбко, ни даже прослушкой разговоров Цыбко, организованной сотрудниками ФСБ. Нигде нет данных о том, что Цыбко вымогал или получал взятку от Тарасова. Тем не менее суд Озерска вынес обвинительный вердикт - 9 лет лишения свободы. Цыбко его обжаловал. И рассмотрение дела в апелляции изрядно затянулось. Экс-сенатор не признает вины и настаивает на своем оправдании.

Теперь областной суд должен огласить свое решение. Это произойдет 1 июня. Ранее мы сообщали о ряде весьма сомнительных моментов в позиции обвинения по этому делу. Многие знатоки подковерных интриг полагают, что главная «вина» Цыбко в том, что он был дружен с Михаилом Юревичем, бывшим губернатором области, который также сейчас является обвиняемым по другому уголовному делу. Юревича тоже никто с поличным не ловил на взятках. У экс-губернатора было немало оппонентов в региональном управлении ФСБ и среди влиятельных промышленников региона. Сам Юревич находится за рубежом. Он также категорически отрицает свою вину по предъявленным ему обвинениям.

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