18 мая стартует профилактическое мероприятие «Мотоциклист»

Отделом ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск с 18 по 21 мая 2018 года будет проводиться профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Цель данного мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспортных средств. В текущем году на территории Челябинской области совершено 12 ДТП, участниками которых стали мотоциклисты, в которых 5 человек получили ранения.

Водителям мотоциклов и мопедов (скутеров) не стоит забывать о правилах дорожного движения, а тем более игнорировать их. Также надо обязательно помнить о малом размере своего транспортного средства. Передвигаясь на нем, нельзя позволить себе некоторые вещи, которые доступны водителям более габаритных транспортных средств.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск напоминает основные правила передвижения на мототранспортных средствах:

При управлении мотоциклом:

1. Водитель должен иметь водительское удостоверение категории «А» или подкатегории «А1» (для мотоциклов с объемом двигателя до 125 см3).

2. Водитель должен быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.

3. В светлое время суток на мотоцикле должны включаться фары ближнего света или ходовые огни.

4. Запрещается буксировка мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов.

5. Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение категории "А" или подкатегории "А1" в течение 2-х и более лет.

Запрещается перевозить людей в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения;

При управлении мопедом

1. Водитель должен иметь водительское удостоверение категории «М» (для удостоверений нового образца) или любой иной категории (для удостоверений старого образца).

2. Водитель должен быть в застегнутом мотошлеме.

3. Водитель должен двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.

4. Перевозка людей на мопеде (если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства) должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение в течение 2-х и более лет.

Перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства, запрещено.

5. Водителям мопедов запрещается:

- управлять мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;

- пересекать дорогу по пешеходным переходам;

- буксировка мопедов, а также буксировка мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

6. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств.

Не игнорируйте правила движения для мотоциклов и мопедов. Относитесь ответственно к их соблюдению. Не доверяйте управление данным транспортным средством детям!