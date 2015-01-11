Тариф ОСАГО в Челябинской области может вырасти на 20% уже летом

Средняя цена ОСАГО может вырасти с 5,8 тыс. до 7 тыс. рублей.

Тариф ОСАГО после повышения максимальной и понижения минимальной базовой ставки тарифа на 20% может вырасти в проблемных регионах, где убыточность ОСАГО высока, — среди них и Челябинская область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Конечно, в проблемных регионах, там где убыточность высокая, наверное, в первое время после предоставления больших возможностей по повышению тарифа, он будет повышен. До максимальной ли границы — покажет время», — приводит ТАСС слова зампреда Центробанка Владимира Чистюхина.

Также тариф может вырасти для мотоциклов, мотороллеров, и вероятно, некоторых других категорий ТС, добавил он.

Напомним, страховщики летом получат возможность повысить максимальный базовый тариф ОСАГО на 20% и понизить минимальный на 20%.

Диапазон базового тарифа расширится с нынешних 3 432 — 4 118 рублей до 2 746 — 4 942 рублей. Для расчета окончательной стоимости ОСАГО тариф умножается на восемь коэффициентов. Средняя цена ОСАГО может вырасти с 5 800 до 7 тыс. рублей, уточнил Чистюхин.

Сейчас в 16 убыточных регионах России страховщики не хотят добровольно продавать полисы, а жители не могут сами выбрать себе страховщика — там действует система «единого агента», которая перераспределяет клиентов равномерно между всеми компаниями страны. Система работает в Краснодарском крае, Волгоградской, Ростовской, Мурманской, Челябинской, Ивановской, Архангельской, Нижегородской, Ульяновской, Кировской, Саратовской областях, Башкортостане, Татарстане, Мордовии, Северной Осетии и Ставропольском крае.

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