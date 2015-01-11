Горит Кызылташ

Начавшийся днем пожар на озере Кызылташ перерос в настоящее ЧП...

Сначала горели только камыши, по последней информации - загорелись холодные гаражи в районе свалки. Более 300 гражей, как утверждает группа "Мы с Маяка". В опасности собачий приют и очистные сооружения города.

К месту пожара съезжаются новые пожарные расчёты. В настоящее время на месте ЧП работают более 60 сотрудников МЧС.

На месте развёрнут оперативный штаб. Несколько минут назад началось селекторное совещание по видеосвязи с представителями федерального МЧС.

https://vk.com/mayak_ozersk