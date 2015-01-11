Жара откладывается… ЦГМС прогнозирует ветер и горозы

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 20 мая на территории Челябинской области ожидаются умеренные кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер днем 7-13 м/с, отдельные порывы 17-22 м/с. Повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

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