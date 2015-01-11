Координатор челябинского штаба Навального объявил голодовку в спецприемнике

Координатор штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский объявил голодовку из-за плохих условий содержания в приемнике для административно задержанных граждан.
Золотаревский был арестован на 25 суток за организацию акции протеста 5 мая «Он нам не царь». В южноуральской столице в ходе шествия и митинга, проведение которых запретила городская администрация, задержали более 160 человек.
Алексей Табалов сообщает, что задержанным дают в спецприемнике гнилые матрасы и подушки, рваное постельное белье. При этом камеры не проветриваются, круглосуточно горит яркий свет, принимать душ разрешают только один раз в неделю.
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Ключевые теги: голодовка, арест, акция протеста.
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