Координатор челябинского штаба Навального объявил голодовку в спецприемнике

Координатор штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский объявил голодовку из-за плохих условий содержания в приемнике для административно задержанных граждан.

Золотаревский был арестован на 25 суток за организацию акции протеста 5 мая «Он нам не царь». В южноуральской столице в ходе шествия и митинга, проведение которых запретила городская администрация, задержали более 160 человек.

Алексей Табалов сообщает, что задержанным дают в спецприемнике гнилые матрасы и подушки, рваное постельное белье. При этом камеры не проветриваются, круглосуточно горит яркий свет, принимать душ разрешают только один раз в неделю.

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