Прокуратура заинтересовалась аварийной посадкой Airbus 321 в Волгограде

20 мая в Волгограде экстренно приземлился самолет Airbus 321 турецкой авиакомпании Onur Air, выполнявший рейс из Антальи в Челябинск.
По факту экстренной посадки пассажирского самолета Airbus 321 в аэропорту Волгограда проводится проверка. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
«Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту совершения аварийной посадки воздушного судна Airbus 321», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Волгограде экстренно приземлился самолет Airbus 321 турецкой авиакомпании Onur Air, выполнявший рейс из Антальи в Челябинск.
По последним данным, причиной посадки воздушного судна стала разгерметизация салона. На борту находились 234 человека, никто не пострадал.
http://regnum.ru/
Ключевые теги: Самолёт, экстренная посадка, Прокуратура.
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