Прокуратура заинтересовалась аварийной посадкой Airbus 321 в Волгограде

20 мая в Волгограде экстренно приземлился самолет Airbus 321 турецкой авиакомпании Onur Air, выполнявший рейс из Антальи в Челябинск.

По факту экстренной посадки пассажирского самолета Airbus 321 в аэропорту Волгограда проводится проверка. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

«Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту совершения аварийной посадки воздушного судна Airbus 321», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Волгограде экстренно приземлился самолет Airbus 321 турецкой авиакомпании Onur Air, выполнявший рейс из Антальи в Челябинск.

По последним данным, причиной посадки воздушного судна стала разгерметизация салона. На борту находились 234 человека, никто не пострадал.

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