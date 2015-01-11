Поджигателей сухой травы в Челябинской области могут посадить за решетку

Прокуратура потребовала возбуждения дела по 168 статье УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» в Озерске по факту пожара, который произошел в городе в конце прошлой недели.

Огонь перекинулся с горящего камыша на гаражи. В результате, было повреждено более 200 гаражных боксов. По возбужденной статье виновнику пожара может грозить до одного года лишения свободы. Аналогичное дело было возбуждено в Кыштыме. Как сообщает«Кыштымский рабочий», в СНТ «Восточном» огонь уничтожил около 20 построек – сараев и садовых домиков.

На минувших выходных был задержан 48-летний житель Новобурино, которые поджег сухую траву в поле недалеко от села. Мужчина таким образом хотел очистить поле от сухой травы для последующей заготовки сена на участке. Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, в связи с пренебрежением правил пожарной безопасности огонь перекинулся на лесной массив, расположенный в четырех километрах от места поджога. В результате огнем повреждены лесные насаждения, расположенные вблизи деревни Мансурово, принадлежащие Кунашакскому лесничеству. Теперь мужчине грозит до года лишения свободы.

По данным МЧС, наиболее сложная пожароопасная обстановка наблюдается в Кунашакском, Сосновском и Аргаяшском районах. Несмотря на то, что с 28 апреля в области объявлен особый противопожарный режим, население продолжает жечь траву. Как сообщает газета «Сосновская нива», в районе уже выписано штрафов на 80 тысяч рублей, однако эта сумма не компенсирует ущерб ни одного из пожаров. Однако в муниципалитете продолжаются рейды. Нарушения противопожарного режима 120 владельцев участков уже установлены и доказаны. Хозяева привлечены к административной ответственности.

Кстати, эксперты отмечают, что пал травы не только опасный, но и неэффективный способ очистить поле. Сжигание старой травы приводит к снижению плодородия почвы, так как при пожарах теряются азотные соединения (основная часть связанного азота высвобождается в атмосферу), а также мертвое органическое вещество почвы, образующееся из отмирающих частей растений. Органическое вещество обеспечивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоемкость. Сокращение количества мертвого органического вещества в почве – это главный фактор снижения почвенного плодородия.

https://gubernia74.ru/articles/news/1084809/