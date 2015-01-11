Победа озерских школьников в межрегиональной олимпиаде

19 мая 2018 года в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете прошла V Межрегиональная мультипредметная командная Олимпиада младших школьников «Рифей» для обучающихся 3-их классов образовательных организаций среднего общего образования Челябинской области, Пермского края и республики Башкортостан.

Эта олимпиада имеет межпредметную и метапредметную особенность. Она проводится по трём предметным областям: филология, математика и естествознание. В заданиях по русскому языку внимание уделяется богатству и точности речи, анализу текста, действиям с единицами языка. В математике – нестандартным задачам, сообразительности, умению анализировать, пространственному воображению и логике. В естествознании – кругозору младших школьников, в особенности - знанию природы Урала.

Команда учеников 3 класса МБОУ СОШ № 24 (классный руководитель Юлия Равилевна Щербакова) представляли не только свою школу, но и родной город Озерск. Ребята достойно выступили в этой олимпиаде и заняли почетное III место. Победу своей команде принесли: Горст Кира, Зубриловская Анна, Иванов Иван, Карамнов Степан, Каючкина Жанна, Макута Даниил, Сбродова Кира.

http://gorono-ozersk.ru/node/5704