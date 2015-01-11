Отдых детей должен быть интересным, полезным и безопасным

В период летней оздоровительной кампании в Озерском городском округе будет работать 14 городских лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций. В эти дни межведомственная комиссия ведет приемку школьных баз.

С 21 по 24 мая будут проверены условия, созданные в средних общеобразовательных школах, 28 мая состоится проверка готовности загородных здравниц – «Отважных», «Орленка» и «Звездочки».

Сегодня межведомственная комиссия, в которую входят представители Регионального управления №71, Клинической больницы №71, УВД ЗАТО г. Озерск и Специального управления ФПС №1 МЧС, объехала четыре школы -№№33, 25, 38 и 27.

Везде специалистам были предоставлены нормативно-правовые документы, необходимые для обеспечения деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, особое внимание обращалось на выполнение требований медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, охраны труда, материально-технического содержания. Серьезных замечаний в адрес организаторов детского отдыха не прозвучало, при этом подход к подготовке летней оздоровительной кампании оказался самым принципиальным.

- Во всех проверенных за три дня образовательных организациях подписаны акты приемки, – с удовлетворением отметила начальник управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова, она рассказала подробнее о городских лагерях:

- В этом году городские лагеря откроются 1 июня, у каждого из них будет свой профиль (спортивный, культурно-развивающий, технический) - по направлению развития образовательной организации. Разработаны и согласованы специальные программы, согласно которым дети будут отдыхать по принципу: играя, познавай. Мы постарались привлечь в городские лагеря в основном учащихся с 1 по 6 класс, чтобы самые маленькие школьники оказались на каникулах максимально под присмотром.

Всего к реализации нами выставлено 1290 льготных путевок в городские лагеря по той же цене, что и в прошлом году – 3450 рублей (г. Озерск), 2850 рублей (поселки Новогорный и Метлино). Из них продано более 90 процентов. Если желающих будет больше, чем установленная квота, то родители имеют право приобрести путевку за полную стоимость – 4900 рублей. Мы примем всех. Хочу отметить, что Озерский городской округ ежегодно реализует все льготные путевки, предназначенные ему по соглашению с Министерством образования и науки Челябинской области.

Образовательные организации сами определяют для себя график и порядок дня в городских лагерях. Как правило, посещение начинается с 09:00 часов и предусматривает обязательные - завтрак, комплексный обед и полдник (кормят детей организации, обеспечивающие школьников горячим питанием в течение учебного года). Отдыхающие школьники находятся под контролем педагогов до 17:00. Кое-где для самых маленьких устраивают тихий час. Смена рассчитана на 18 рабочих дней.

- Организация летней оздоровительной кампании – это огромный труд большого количества людей, - в работе межведомственной комиссии приняла участие Любовь Горбунова. - Все наши усилия направлены на то, чтобы сделать отдых детей качественным - интересным, полезным и безопасным.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35948/