В Челябинске продолжают рассматривать дело Николая Сандакова

22 мая 2018 года в Челябинском суде состоялось очередное заседание в рамках процесса по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Николая Сандакова, который ранее проживал и работал в Астрахани.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве, получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Гособвинитель Екатерина Голубенкова в тот день остановилась на разборе предвыборных кампаний 2011–2012 годов. Согласно одному из обвинений, Николай Сандаков путем мошенничества присвоил денежные средства бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова.

Евгений Тарасов утверждает, что якобы Николай Сандаков совместно с бывшим сенатором Константином Цыбко брали у него деньги, обещая взамен помощь в карьерном росте.

Обвиняемый, в свою очередь, утверждает, что средства были потрачены для организации избирательных кампаний, и что намерен и дальше защищать свое имя.

http://ast.mk.ru/social/2018/05/23/v-chelyabinske-prodolzhayut-rassmatrivat-delo-nikolaya-sandakova.html