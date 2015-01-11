Грозы и град ждем завтра на Южном Урале

Потепление в Челябинской области традиционно в это время не проходит спокойно. Обязательно к солнцу добавляются дожди, грозы, град. Так будет и завтра, сообщают синоптики.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, завтра в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Возможны, дожди, грозы, град и ветер силой до 22 метров в секунду. Температура воздуха будет летней: ночью плюс 10-15º, в низинах до плюс 5°, днем плюс 25-30°, в северных и горных районах - плюс 20-25°. +
МЧС сообщает телефоны экстренных служб на случай, если кто-то попадет в неприятную ситуацию - 101,102,103,104.
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