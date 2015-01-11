Владимир Кулик: «Я уезжаю с тёплым отношением к городу и его жителям»

24 мая на очередном заседании Собрания депутатов Озерского городского округа было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу №15 Владимира Кулика.

17 мая Владимир Александрович Кулик подал заявление о добровольном сложении полномочий в связи со сменой места жительства. 24 мая на сессии информацию по данному вопросу представил председатель комиссии по регламенту, местному самоуправлению и общественной безопасности Сергей Гергенрейдер. Он пояснил, что в соответствии со ст. 40 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случаях, установленных законом, в том числе и в случае отставки по собственному желанию. На основании заявления и в соответствии с законом был подготовлен проект решения, который был рассмотрен на заседании Собрания депутатов.

Председатель Собрания депутатов Олег Костиков напомнил коллегам, что Владимир Александрович работал в предыдущем созыве Собрания депутатов Озерского городского округа (с 2010 по 2015 год), был заместителем председателя комиссии по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике и членом комиссии по здравоохранению и социальной защите населения. Затем он был избран на второй срок, и в нынешнем созыве возглавил комиссию по социальной политике. Олег Костиков поблагодарил Владимира Кулика за совместную работу и активную гражданскую позицию:

– О Владимире Александровиче я могу сказать самые добрые слова, хочу поблагодарить его за неравнодушное, а подчас даже эмоциональное отношение при рассмотрении вопросов в сфере культуры.

На память о городе и о депутатской деятельности Олег Костиков вручил Владимиру Кулику юбилейные издания книг, посвящённых истории Озерска.

Следует отметить, что Владимира Кулика с Озерском связывают 26 лет жизни, последние восемь лет он являлся директором театра драмы и комедии «Наш дом»:

– Я уезжаю с тёплым отношением к городу и к его жителям. Вспоминать буду каждый день с ностальгией. Период руководства театром – для меня это серьёзный этап, большой опыт, как в человеческом, так и в профессиональном смысле. Всё, что я делал в должности руководителя театра, я делал для блага театра и города, каждое решение было взвешено и продумано. Я старался, вкладывал в свою профессиональную деятельность душу и сердце. Желаю творческому коллективу и новому руководителю театра всегда быть открытыми к переменам, смотреть в будущее и меняться вместе со временем и окружающим миром.

Как пояснила начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов округа Елена Гребнева, с момента принятия решения о досрочном прекращении депутатских полномочий у территориальной избирательной комиссии, куда это решение будет направлено, появляются основания для принятия решения о назначении дополнительных выборов. В соответствии с законом, дополнительные выборы должны быть назначены не ранее, чем за девяносто и не позднее, чем за восемьдесят дней до дня голосования, которое в соответствии с федеральным законодательством должно быть проведено в единый день голосования – второе воскресенье сентября текущего года. Со дня назначения дополнительных выборов появится основание для выдвижения кандидатов в депутаты Собрания по избирательному округу №15. Таким образом, депутатский мандат будет замещён осенью 2018 года, и данный избирательный округ без своего представителя в депутатском корпусе останется ненадолго.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35950/