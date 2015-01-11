Челябинская область получит дополнительные деньги на борьбу с пожарами

Челябинская область получит 20 миллионов рублей из федерального бюджета на профилактику природных пожаров.

Об этом сообщили в Главном управлении лесами региона. Деньги выделят из резервного фонда лесхоза. По словам замначальника ведомства Александра Барановского, сохранить зеленый фонд Южного Урала можно только при адекватном финансировании.

«Сейчас это особенно актуально, когда мы проходим пиковые периоды пожароопасного сезона, – отметил Барановский. – С начала пожароопасного сезона на территории региона ликвидированы 506 пожаров на площади 18570 гектаров. В тушении были задействованы 6278 человек и 2154 единицы техники. Главная задача – сохранить наши леса».

Ранее заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов заявил, что все пожары произошли по вине человека. Жители пренебрегают запретом на разведение огня, который предписывает особый противопожарный режим, действующий в регионе с 28 апреля. Мало того, некоторые жители сел умышленно жгут траву, что приводит к крупным возгораниям, как это было, например, в Кунашакском районе.

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