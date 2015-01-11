Туристы из Китая оценят красоты Южного Урала во время «футбольного» ралли

Китайские путешественники осмотрят достопримечательности Челябинской области в рамках международного ралли, посвящённого чемпионату мира по футболу

Ралли известных блогеров и видеооператоров из Китайской Народной Республики стартовало Манчжурии. Путешественники проедут через 11 субъектов РФ. 28 мая они приедут в Челябинск. Помимо областного центра они посетят Чебаркуль, Миасс и Златоуст. Запланированы экскурсии на Коркинский разрез, озеро Тургояк, Чебаркульский военный полигоне, Златоустовскую оружейную фабрику и восхождение на Таганай.

«К Челябинской области участники проявили особый интерес, поскольку в 2020 году наш регион станет площадкой проведения саммитов ШОС и БРИКС, - отмечаю в министерстве спорта. - В Челябинске путешественники планируют проникнуться гастрономической культурой города».

Во время ралли китайцы также побывают на футбольных стадионах, где пройдёт чемпионат мира-2018. Конечной точкой маршрута станет стадион «Лужники». По завершении автопробега туристы сделают видеоролик о путешествии по России.

http://www.chel.aif.ru/

