Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС

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Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

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Мартовский кот

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Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

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Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

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Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

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Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

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Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

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| Новости » Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 25 мая 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +12 град. С

• атмосферное давление 739 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 93 %

• ветер северо-западный 1-2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 4 ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 3п-3, Дзержинского 37 п-1, К.Маркса 2 п-1,2,Космонавтов 18, Ленинградская 7

с 9 часов до оконч

Свердлова 54 с 9 до 12 часов

Матросова 35 п-1 С 9 до 13 часов

Советская 48, Блюхера 4 с 9 до 15 часов

2 В сетях электроснабжения Ленина 2,4,6,8,10, Музрукова 2,4,5,6,7,8, Комсомол. 12,14 с 9 до 15 часов

Кирова 19, Строительная 42,44, Чапаева 14 с 13 до 16 часов

3 В сетях горячего водоснабжения Гайдара 3п-3, Дзержинского 37 п-1, К.Маркса 2 п-1,2 с 9часов до оконч

Свердлова 54 с 9 до 12 часов

Матросова 35 п-1 с 9 до 13 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского гидрометцентра центра 25 мая по области ожидаются грозы, усиление ветра при грозах до 25 м/с, град, сильные дожди.

Вниманию Озерчан!

В связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры 27 мая с 09 часов 45 минут до 11.00 часов будет временно перекрыто движение транспорта:

- по ул. Матросова от перекрёстка с ул. Еловая до пр. Карла Маркса;

- по ул. Октябрьская от перекрёстка с пр. Карла Маркса до ул. Колыванова;

- по ул. Семёнова от перекрёстка с ул. Октябрьская до остановки « магазин Электроника».

Вниманию жителей округа!

В связи со сложной пожарной обстановкой и ростом количества природных пожаров в лесных массивах с 28 апреля 2018 г. и до особого распоряжения на всей территории Челябинской области введен особый противопожарный режим.

На период особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- вход и въезд в лесные массивы;

- организация сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных товариществах;

- разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. С 28 апреля 2018 г. на основании постановления правительства Челябинской области №178-П от 28.04.2018 г. введен «Особый противопожарный режим».

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 25 мая 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачная погода, ночью в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные, в горах до сильных и очень сильных, днем дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, град, местами крупный. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, отдельные порывы при грозах до 25 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13º, на юге до плюс 16°, днем плюс 13-18°, на юге до плюс 22°, на севере плюс 8-13°.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,4).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при осадках, потеря курсовой устойчивости при боковом ветре, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с, высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 211 обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/35964/

Ключевые теги: ОГО, оперативная обстановка.

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