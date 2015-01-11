Убийцами бизнесмена из Магнитогорска оказались коллекторы

В истории громкого убийства директора магнитогорской компании «Трансбетонгрупп» появились новые подробности.

Выяснилось, что трое мужчин в черных масках, которые зарезали предпринимателя у подъезда его дома, работали в коллекторском агентстве.

-Подозреваемые должны были "выбить" из бизнесмена долг в 21 миллион рублей. Однако с заданием не справились. Когда директор сорвал маску с одного из нападавших и узнал его, налетчики испугались и решились на убийство, — сообщается на официальной странице охранного предприятия «Право роста», сотрудники которого первыми прибыли на место преступления.

Напомним, предпринимателя убили ранним утром 24 мая возле подъезда его собственного дома на проспекте Ленина в Магнитогорске. На его теле насчитали 37 ножевых ранений. По «горячим следам» задержаны трое подозреваемых. Их сейчас допрашивают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».По неофициальным данным, один из задержанных — бывший сотрудник службы исполнения наказаний. Он уволился из ФСИН 10 лет назад.

Кстати, первое покушение на бизнесмена было совершено в прошлом году. В этом же дворе его жестоко избили.

https://www.chel.kp.ru/