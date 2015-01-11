Убийцами бизнесмена из Магнитогорска оказались коллекторы

В истории громкого убийства директора магнитогорской компании «Трансбетонгрупп» появились новые подробности.
Выяснилось, что трое мужчин в черных масках, которые зарезали предпринимателя у подъезда его дома, работали в коллекторском агентстве.
-Подозреваемые должны были "выбить" из бизнесмена долг в 21 миллион рублей. Однако с заданием не справились. Когда директор сорвал маску с одного из нападавших и узнал его, налетчики испугались и решились на убийство, — сообщается на официальной странице охранного предприятия «Право роста», сотрудники которого первыми прибыли на место преступления.
Напомним, предпринимателя убили ранним утром 24 мая возле подъезда его собственного дома на проспекте Ленина в Магнитогорске. На его теле насчитали 37 ножевых ранений. По «горячим следам» задержаны трое подозреваемых. Их сейчас допрашивают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».По неофициальным данным, один из задержанных — бывший сотрудник службы исполнения наказаний. Он уволился из ФСИН 10 лет назад.
Кстати, первое покушение на бизнесмена было совершено в прошлом году. В этом же дворе его жестоко избили.
https://www.chel.kp.ru/
Ключевые теги: Магнитогорск, преступление, убийство, коллекторы.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать