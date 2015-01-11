Первый ЕГЭ прошёл в Челябинской области без нарушений

Первый ЕГЭ в рамках основного периода государственной итоговой аттестации в 11 классах в школах Челябинской области прошёл без нарушений, сообщила пресс-секретарь регионального министерства образования и науки Алиса Пащенко.

Выпускники в понедельник, 28 мая, сдали экзамены по географии, а также информатике и ИКТ. Если первый предмет оказался среди южноуральских школьников не очень популярным (ЕГЭ по нему выбрал лишь 141 ученик), то экзаменационную работу по информационным и коммуникационным технологиям в регионе написали 1 655 учащихся.

«В этом году у нас зарегистрировано более 15 тыс. участников ЕГЭ, среди них 14 181 выпускников текущего года. Мы подготовили 85 пунктов на базе школ, которые технологически обеспечены всем, что необходимо для успешной реализации новшества этого года — печати экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях», — отметила начальник управления начального, основного и среднего общего образования минобрнауки Челябинской области Елена Тюрина.

— Помимо этого, область пошла ещё на один технологический шаг, — сразу после завершения экзамена все экзаменационные материалы сканируются непосредственно в пунктах проведения экзаменов. Затем они передаются по защищенным каналам связи в Региональный центр обработки информации. Это значительно повышает объективность ЕГЭ и исключает человеческий фактор.

Напомним, что основной период ЕГЭ проходит с 28 мая по 2 июля. На это время в Челябинской области запущена специальная «горячая линия», куда можно обратиться по вопросам организации и проведения экзамена: +7 (351) 263−25−17.

Также, в период ЕГЭ действует «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984−89−19 и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104−68−38.

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