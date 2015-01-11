В этом году будут продолжены работы по благоустройству Парка культуры и отдыха

В течение лета планируется заасфальтировать пешеходную дорожку протяжённостью свыше двух километров, а также установить малые архитектурные формы. Работы планируется завершить в августе текущего года.

В последние годы благоустройство Парка культуры и отдыха является одним из приоритетных направлений благоустройства города.

– Ежегодно мы стараемся улучшить инфраструктуру парка: восстановить освещение, установить скамьи, заасфальтировать пешеходные зоны, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Благоустройство городского парка имеет важное значение для горожан, и рейтинговое голосование жителей подтвердило правильность данного приоритетного направления. Восстановление освещения на лыжной трассе в своё время очень порадовало озерчан, и сейчас на очереди асфальтирование парковой дорожки, которое в ходе голосования горожане поставили на первое место.

Следует отметить, что ежедневно парк посещают тысячи горожан, которые приходят как просто погулять, так и активно отдохнуть, позаниматься спортом. Долгие годы инфраструктура парка не обновлялась, дорожки и освещение находились в нерабочем состоянии.

– Зимой 2015 года было восстановлено освещение лыжной трассы, на протяжении 2,5 км. В прошлом году в рамках социального проекта было восстановлено асфальтовое покрытие одной из аллей, в этом году планируется провести асфальтирование остальных существующих в парке дорожек, обшей протяжённостью свыше 2 км, установить малые архитектурные формы. На эти цели планируется направить 4,761 тысяч рублей. В настоящее время идёт подготовка технической и аукционной документации, в ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры. Ориентировочно к августу этого года работы по благоустройству планируется завершить в полном объёме, – прокомментировал планы по благоустройству Парка культуры и отдыха исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации Антон Наумов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35991/