Циклонический вихрь продолжает портить погоду на Урале и в Поволжье

Холодный арктический воздух, поступающий с севера, мешает южноуральцам почувствовать приближение календарного лета – температура воздуха в Челябинской области будет значительно ниже климатической нормы.

Впрочем, в течение рабочей недели будут страдать жители не только Южного Урала, но и Северного, где разместился центр мощного циклонического вихря, и Зауралья, и Поволжья. Из-за влияния атмосферных фронтов в регионе дождливо и очень ветрено (до 18 м/с). Во вторник-среду, 29 и 30 мая, в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на почве и в воздухе: в большинстве районов Курганской области, в горах и низинах в Челябинской – до минус 3, местами в Пермском крае и Свердловской области – до минус 4 градусов.+

Днем столбики термометров не поднимутся выше 17-ти со знаком «плюс».

В Челябинской области в большинстве районов пройдут небольшие дожди, на юге – до умеренных, местами сильные, в горах с мокрым снегом. 30 мая в отдельных районах грозы.

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