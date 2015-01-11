Циклонический вихрь продолжает портить погоду на Урале и в Поволжье

Холодный арктический воздух, поступающий с севера, мешает южноуральцам почувствовать приближение календарного лета – температура воздуха в Челябинской области будет значительно ниже климатической нормы.
Впрочем, в течение рабочей недели будут страдать жители не только Южного Урала, но и Северного, где разместился центр мощного циклонического вихря, и Зауралья, и Поволжья. Из-за влияния атмосферных фронтов в регионе дождливо и очень ветрено (до 18 м/с). Во вторник-среду, 29 и 30 мая, в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на почве и в воздухе: в большинстве районов Курганской области, в горах и низинах в Челябинской – до минус 3, местами в Пермском крае и Свердловской области – до минус 4 градусов.+
Днем столбики термометров не поднимутся выше 17-ти со знаком «плюс».
В Челябинской области в большинстве районов пройдут небольшие дожди, на юге – до умеренных, местами сильные, в горах с мокрым снегом. 30 мая в отдельных районах грозы.
https://dostup1.ru/
Ключевые теги: Урал, циклон, прогноз погоды, холодно.
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