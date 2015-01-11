Челябинская область вошла в десятку регионов с самой сложной наркоситуацией

Челябинская область оказалась в хвосте рейтинга эффективности российских регионов по антинаркотической работе – независимое аналитическое исследование представил федеральный проект «Трезвая Россия».

Балл каждого региона исчислялся путем суммирования занятых им мест по пяти базовым критериям: числу умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами; численности больных наркоманией, состоящих на учете; количеству лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения; числу выявленных административных правонарушений по статьям 6.8. и 6.9. КоАП РФ – «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов; числу зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.+

Все данные по каждому региону, на основе которых составлен настоящий рейтинг, были взяты из открытых источников Росстата и статистики профильных ведомств.

Южный Урал с баллом 43,59 находится на 79 месте (7-м с конца) среди 85 регионов. Хуже наркоситуация складывается только в Московской области (80-е место; 43,66), Санкт-Петербурге (81-е; 45,33), Кемеровской, Сахалинской, Еврейской автономной областях (82-е, 83-е, 84-е; 45,81, 46,01, 47,52), а также в Приморском крае (85-е; 56,62).

Самыми «чистыми» регионами, в свою очередь, признаны Архангельская и Волгоградская области и Чукотский автономный округ; из уральских соседей – Тюменская область (27-е место, 27,84). Ямало-Ненецкий автономный округ находится на 48-м месте (32,64), Свердловская область – на 65-м (37,43), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – на 72-м (39,19), Курганская область – на 75-м (39,53).

«Антинаркотический рейтинг регионов-2018» выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий наркотизации населения и распространения наркотиков, а также впервые выявляет вектор и степень заботы региональных властей о гражданах, указывая им, в частности, где и что нужно исправить, сообщают его составители.+

«Рейтинг демонстрирует, что существующий сегодня уровень эффективности антинаркотической работы регионов России в целом недостаточный (…) Ожидаем, что данный независимый доклад поможет федеральным и региональным чиновникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей наркоситуации и кардинального улучшения антинаркотической работы как неотъемлемой части защиты национальной безопасности Российской Федерации», – комментируют составители рейтинга и прогнозируют, что антинаркотическая работа будет позитивно меняться, укрепляться и прогрессировать именно в тех субъектах, руководство которых станет учитывать результаты настоящего исследования и скорректирует свою работу по данному направлению.

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