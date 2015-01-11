ГИБДД тщательно проверила транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров

В период с 21 по 27 мая 2018 года на территории Озерского городского округа проведено профилактическое мероприятие «Автобус».

В ходе мероприятия силы сотрудников Отдела ГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск были направлены на более тщательную проверку транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, пресечение нарушений ПДД с их стороны, предупреждение дорожно-транспортных происшествий. В мероприятии приняли участие представители Ространснадзора.

За время проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции проверено около 50 автобусов, при этом было выявлено 15 нарушений ПДД, допущенных их водителями. Среди выявленных правонарушений основную массу составляют: управление ТС при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, предусмотренное ст. 12.5 КоАП РФ – 4 факта; нарушения правил пользования внешними световыми приборами, относящиеся к ст. 12.20 КоАП РФ – 4; нарушение правил применения ремней безопасности (12.6 КоАП РФ) – 1; нарушение требования дорожных знаков (ст. 12.16 КоАП РФ) – 2; нарушение правил регистрации транспортного средства – 1 (ст. 12.1 КоАП РФ); нарушение правил маневрирования (ст. 12.14 КоАП РФ) – 2.

Также по фактам выпуска на линию автобусов с техническими неисправностями возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 12.31 КоАП РФ в отношении 3 должностных лиц. Данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 8000 рублей.

Двум должностным лицам выданы представления на устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения.