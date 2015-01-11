По инициативе Андрея Комарова в Озерске состоялось празднование Дня славянской письменности и культуры

27 мая в Озерске в рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым, состоялся День славянской письменности и культуры. Участниками торжественных мероприятий стали порядка тысячи горожан.

Праздничная программа началась на площади перед Храмом Покрова Пресвятой Богородицы: под звучание колокольного звона протоиерей Димитрий Шорин возглавил крестный ход с участием прихожан.

— День славянской письменности – особый культурный и духовно-просветительский праздник. По традиции в Озерске проходит череда мероприятий, приуроченных к этому событию. И, безусловно, центром празднования становится Храм Покрова Пресвятой Богородицы, — комментирует руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.

Празднование продолжилось концертом с участием творческих коллективов Озерска на площади перед Храмом. Здесь же были организованы мастер-классы по колокольному звону, конкурсы, интерактивная игра для детей «Аз и Буки не знают скуки», а также выставка народных промыслов «Уральская мастеровая», где любой желающий смог приобрести сувенир, сделанный вручную уральскими умельцами.

Еще одной площадкой для празднования Дня славянской письменности и культуры стал Дворец культуры «Строитель»: здесь уже во второй раз прошел городской фестиваль искусств «От чистого истока». В качестве гостей на фестивале побывали ученики Детской школы вокального искусства, созданной при Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки по инициативе Группы ЧТПЗ. Начинающие артисты выступили с музыкальными номерами из мюзикла «Посмотри, как я летаю!», а также исполнили несколько эстрадных и классических композиций.

Кроме того, ко Дню славянской письменности и культуры в рамках благотворительной программы «Росток» Группа ЧТПЗ передала в дар Храму Покрова Пресвятой Богородицы книги по основам православной культуры.

В течение 2018 года при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ в рамках благотворительной программы «Росток» планируется провести комплекс социально-культурных мероприятий: организация работы Центра духовно-творческого развития при Храме Покрова Пресвятой Богородицы, проведение масштабного образовательного проекта «Территория добра и детства» и Рождественского фестиваля «Свет Вифлеемской звезды», проведение паломнических экскурсий для детей Озерска. Кроме того, для творческой и активной молодежи города планируется учредить гранты в области культуры, искусства и образования. По предварительным подсчетам, в течение года зрителями и участниками масштабной программы благотворительных мероприятий станут порядка 5000 жителей Озерска.

Справочно:

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2017 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 17,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА», предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 2012 году при активном участии акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова, стал первым храмом в Озерске, также центром его духовной, культурной и общественной жизни.

Благотворительная программа «Росток», направленная на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения и формирование важнейших качеств личности, реализуется в городе Озерске с 2017 года. В апреле 2018 года Группа ЧТПЗ и Администрация Озерска заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и социальной защиты. Данный документ предусматривает сотрудничество по вопросам организации мероприятий на территории Озерска в рамках благотворительной программы «Росток».

Детская школа вокального искусства открылась на базе школы мюзикла, созданной в апреле 2017 года при поддержке Губернатора Челябинской области, Министерства культуры Челябинской области и Попечительского совета Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки. В Совет входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров. Первым масштабным проектом школы стал семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!», премьера которого состоялась в декабре 2017 года в рамках XV юбилейного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность».