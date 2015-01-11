Пожар на Комсомольской

Днём 24 мая в одном из коттеджей по улице Комсомольская произошёл пожар. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Повреждена веранда, коридор, имущество, стены закопчены. Точная причина - устанавливается.

Уважаемые жители округа! Пожарная охрана призывает быть осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности. Следите за состоянием электроприборов и электропроводки. Монтаж и ремонт электрооборудования доверяйте только профессионалам. Не пользуйтесь неисправными приборами! Берегите себя.

Фотоматериалы предоставлены Сектором № 2 ФГБУ "СЭУ ФПС № 93 "ИПЛ" МЧС России"