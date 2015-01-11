26 мая 2018 в 23.30 в единую дежурно - диспетчерскую службу Озерского городского округа по линии 112 поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Ленина и Челябинская: легковой автомобиль ВАЗ 2107 влетел в столб. На место происшествия выехала дежурная смена спасателей. В 23.44 спасатели извлекли пострадавшего с водительского сиденья и транспортировали его до автомобиля медиков (госпитализирован). Второй пострадавший выбрался из автомобиля самостоятельно - медики оказали ему помощь в приемном покое.