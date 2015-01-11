Озерск и Верхний Уфалей отныне большие друзья!

О проекте обменных гастролей Озерска с Верхним Уфалеем главный режиссер Дмитрий Ерохин договорился с директором театра «Вымысел» Натальей Сахаровой во время творческой командировки в Санкт-Петербурге.

Поводом для таких переговоров послужил ее рассказ о том, что приезжают в Верхний Уфалей какие-то частники-любители да играют там свои низкосортные спектакли, представляясь при этом… Озерским театром кукол! Так, недоразумение и нечестная игра неких любителей-самозванцев послужили толчком для организации столь интересного и теперь уже многообещающего проекта.

Обменные гастроли – это когда театры меняются спектаклями и зрителями. Они едут к нам, мы едем к ним. Верхний Уфалей привез в Озерск «Золушку». На афише значилось 3+, но малышам детских садов этот спектакль оказался навырост. Хрестоматийная сказка в исполнении артистов театра «Вымысел» вышла за рамки привычных представлений: Золушка с наколкой на плече отправилась на бал в рваных джинсах, а Принц оделся в кожаную куртку. В спектакле много блесток, зажигательных танцев, а музыкальное оформление пестрит хитами нашей и зарубежной эстрады. «Креативненько, - делились впечатлениями озерские педагоги, - Надо же, как они завернули на современный лад».

Озерский театр кукол повез в Верхний Уфалей проверенный временем и любовью публики спектакль «Серая Шейка». По дороге в артисты пытались вспомнить, когда же были в этом городе в последний раз... А было это ровно 10 лет назад, в рамках фестиваля «Новый взгляд». Показывали там спектакль «Неживой зверь». Так что нынешние гастроли стали, по сути, первым близким знакомством наших коллективов и началом творческих взаимоотношений.

Уютно живут люди в этом маленьком городке, затерянном среди живописных уральских гор. По-домашнему тепло в театре «Вымысел», где нас встретили с распростертыми объятиями – прямом смысле слова. В этом театре есть такой замечательный обычай: каждый день начинать с дружеских обнимашек. Сразу понимаешь, что коллектив здесь очень дружный.

Отыграли нашу «Серую Шейку» на два переполненных зала. Перед спектаклем знакомились с публикой, ребята шли на контакт с радостью и большим интересом. А уж сказку смотрели просто на одном дыхании. Лирическая история Д.Мамина-Сибиряка уводит за собой в осенний лес, в сказочный мир, в котором взаимоотношения зверей и птиц так похожи на человеческие… И есть о чем сопереживать, над чем улыбнуться. Зал то взрывался от смеха над проделками «смелого» Зайца, то замирал от переживаний за маленькую уточку, за которой охотится злодейка-Лиса. После первого показа зрители от души кричали «Браво», после второго вручили цветы.

Первые обменные гастроли Озерска и Верхнего Уфалея принесли театрам и жителям обоих городов новые впечатления и дружбу, которая непременно продолжится. Уже намечаем в июне дату нового визита в Верхний Уфалей и… то ли еще будет!