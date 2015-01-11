В ДК им.А.С. Пушкина очередная творческая выставка!

В конце прошлой недели в ДК им.А.С.Пушкина торжественно открылась выставка Валерия Ушакова - телеоператора, руководителя оркестра духовых и ударных инструментов "Ритм", а также фотографа - столько талантов воплотилось в одном человеке! На фотографиях, представленных во Дворце культуры, посетители могут увидеть уникальную красоту цветов - именно им и посвящена экспозиция. Мы не могли не спросить автора о причине выбранной темы, которая столь необычна для представителя мужского пола.

По словам Валерия Ушакова, однажды он решил попробовать сфотографировать понравившиеся бутон и понял, что это очень интересное дело! Нужно уметь среди травы, прочих растений выделить необычное соцветие и запечатлеть его! Важно не пропустить подходящее время для фотографий: ранним летом ещё нет нужного буйства красок, а ближе к концу лета природа уже начинает увядать.

На выставке также были представлены работы озёрских мастериц: здесь и изделия в технике "Декупаж", и из бисера, картины, вышитые крестиком, куклы, всевозможные работы из лент и картины, в которых сплетены сразу несколько техник! Своё творчество на суд гостей выставил и коллектив прикладного творчества "Сувенир" ДК им.А.С.Пушкина: вышивка золотой нитью, лентами, картины с использованием техники "Канзаши".

После небольшой концертной программы с участием коллективов Дворца культуры, все присутствующие могли задать вопросы Валерию Ушакова, а также мастерицам или их представителям. Стоит отметить, что это не последняя выставка в данном направлении. По словам заведующей структурным подразделением МБУ «КДЦ» ДК им. А.С.Пушкина Марины Золотарёвой, ДК им А.С.Пушкина стремится разнообразить культурную жизнь п.Татыш и надо отметить, что ей и её коллективу это прекрасно удаётся!

Александра Лебедева