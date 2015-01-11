В сети появилась программа Ильменского фестиваля

В сети опубликовали программу Ильменского фестиваля. С 15 по 17 июня на территории курорта "Солнечная долина" соберутся барды со всей страны: на двух сценах выступят "хранители традиций", "неформатные",а также малоизвестные, но перспективные музыканты. Фест откроют 15 июня в 19:00: на первом концерте из звезд авторской песни сыграют Андрей Крамаренко, "Зеленая лампа", "Седьмая бригада" и другие.

— Во втором блоке "Неформатные наши" Юрий Богатенков (Челябинск), Рамиль Бадамшин (Уфа), Алексей Хомчик (Москва), Филипп Август (Москва), Павел Пиковский (Москва), — сообщают организаторы.

На второй день устроят конкурс авторской песни среди детей и взрослых, и проведут награждение лауреатов фестиваля. А вечером на гала-концерте выступит Олег Митяев.

Третий день начнется с арт-зарядки со студией Олега Митяева. Днем проведут поэтический турнир, в котором стихи почитают авторы из Москвы, Челябинска, Уфы и Екатеринбурга. Также запланированы выступления ансамблей и челябинских исполнителей.

С полной программой фестиваля можете ознакомиться здесь.

https://hornews.com/news/v_seti_poyavilas_programma_ilmenskogo_festivalya/