Надпись из XIX века обнаружили при очистке Сугомакской пещеры

Волонтеры из Челябинска и Кыштыма начали очистку Сугомакской пещеры от надписей фломастерами и красками.

Во время своей работы они нашли целую серию петроглифов (наскальные надписи или изображения с инициалами, фамилиями, годами. — Прим. авт.). Самый старый — «В.А.Ш.» — датирован 1894 годом, самый новый — «Королёв» — был сделан в 1970 году.

— Многие петроглифы стали заметны только после очищения скальной поверхности от слоя краски. Наиболее знаменитый петроглиф — барельеф Владимира Ильича Ленина, нанесенный на восточную скальную гряду. Его реставрация — дело специалистов, — рассказали в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области. — После первого этапа зачистки основная масса краски была удалена. Работы будут продолжены в ближайшее время.

Очищали стены волонтеры специальной щеткой, сохраняющей каменную поверхность. Работы проводились только на участках без растительности.

Ранее свой вариант борьбы с вандальными надписями на стенах пещеры предложил школьник из Кыштыма Матвей Синильщиков. Он вместе с отцом создал специальную металлическую щетку. Другую южноуральскую пещеру — Игнатьевскую — закрыли для туристов и собираются включить в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. За нарушение грозит крупный штраф.

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