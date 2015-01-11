Вниманию жителей округа! Погода на 31 мая!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: 31 мая 2018 на территории Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, отдельные порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13ºС, днем плюс 12-17°С, в горах плюс 7-12°С.

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