В Озерске сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с тремя автомобилями

В Озерске 29 мая 2018 года в 17 часов 38 минут на ул. Семенова в районе дома № 13, мужчина 1960 года рождения, управляя автомобилем Шевроле Нива, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Хендай Гетц под управлением женщины 1959 года рождения, двигавшемуся по главной дороге.

От удара, произошедшего в результате столкновения, автомобиль Шевроле Нива опрокинулся на стоящий за ним автомобиль Тойота Королла под управлением водителя 1967 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили технические повреждения. Участники ДТП не пострадали.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Начальник ОГИБДД УМВД России

по ЗАТО г.Озерск

Андрей Поцелуйко