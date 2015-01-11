Южный Урал не получил ни одного гранта на благоустройство

Разочарование месяца! Ни один из южноуральских городов не получил грант на благоустройство.

Наши участники сдали позиции претендентам на финансирование из сорока четырех регионов, в том числе из Московской, Ивановской областей и республики Татарстан.

Всего Южный Урал подал на конкурс 7 заявок. В перечень финалистов, допущенных к публичной защите, попали Кыштым, Карабаш, Сатка и Троицк. Их проекты предусматривали благоустройство центральных улиц и площадей. Причем Сатка и Карабаш, по мнению южноуральцев, были однозначными фаворитами от региона и вполне реальными претендентами на гранты, но… все-таки проиграли. Причины жюри не называет.

«У всех городов разные возможности для привлечения крупных проектировщиков, крупных проектных бюро. Те проекты, которые были отправлены на конкурс – 7 проектов – они уже неплохо проработаны и отвечают требованиям конкурса», – комментирует Николай Пастухов, пресс-секретарь Министерства строительства и инфраструктуры.

Эксперты учитывали экономическую выгоду проекта, количество и разнообразие вновь создаваемых объектов, а также востребованность жителями и туристами. Размер грантов в этом году составляет от 35 миллионов до 100. Около миллиона рублей из этой суммы ушло в пользу 14-ти городов Татарстана. Среди победителей оказались Хвалынск из Саратовской области и Гурьев из Калининградской.

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