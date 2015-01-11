Южноуральские школьники сдадут ЕГЭ по профильной математике

Завтра, 1 июня, более 9 тыс. выпускников школ Челябинской области будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике профильного уровня.

В отличие от ЕГЭ по базовой математике, экзамен профильного уровня оценивается так же, как и другие, по 100-балльной системе. Его успешная сдача позволяет поступить в вуз на специальности, где в перечне испытаний есть предмет «математика». Минимальный порог – 27 баллов.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей: часть 1 содержит восемь заданий с кратким ответом, часть 2 состоит из четырех заданий с кратким ответом и семи – с развернутым. На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Напомним, с 2015 года ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. Экзамен по математике базового уровня состоялся 30 мая. Его сдавали более 12 тыс. человек.

Во время экзамена запрещено иметь при себе любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры. Категорически запрещено копирование и фотографирование экзаменационных материалов. По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону «горячей линии»: +7 (351) 263-25-17. В период ЕГЭ действует «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия: +7 (495) 104-68-38.

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