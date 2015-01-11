Отмечаем День защиты детей! Афиша на этот уикенд!

Этот уикенд посвящён нашему младшему поколению! Ведь 1-го июня вся страна отмечает День защиты детей!
В выходные вы сможете увидеть множество развлекательных программ, принять участие в соревнованиях и наоборот понаблюдать за соревнующимися!
Озёрск
1 июня, 10-00
ДК «Маяк»: театрализованное представление «Мурр-волшебник» (0+)
1 июня, с 15-00
Этап "Атомиады" среди спортсменов Ядерного оружейного комплекса пройдёт в Озёрске на самых разных площадках. Начиная с 1 июня, атомщики приступят к конкурсной борьбе. Как отмечают эксперты, у озёрских спортсменов есть большие шансы на победу в мини-футболе, плавании, дартсе, волейболе и баскетболе. Поболеть за атомных спортсменов может каждый абсолютно бесплатно.
2 июня, с 9-30
Второй день «Атомиады»
2 июня, 11-00
Детский парк: при поддержке Детской библиотеки 15 фестиваль детского чтения. В программе: мастер-класс, конкурс, квест и многое другое!
2 июня, 12-00
ДК «Строитель»: благотворительная программа "Росток" проводит КАСТИНГ. Приглашаются одаренные девочки и мальчики в возрасте от 6 лет до 16 лет. Для участия нужно подготовить отрывки из 2-х песен разных жанров и стихотворение.
3 июня, с 9-00
Третий день «Атомиады»
3 июня, 15-30
Футбольный стадион у кафе «Лукоморье»: в рамках Чемпионата Урала по флаг - футболу, состоится очередная домашняя игра наших "Охотниц" против команды "Амозонки" (г.Челябинск).
П.Татыш
1 июня, 10-00
ДК им.А.С.Пушкина: конкурсно-игровая программа «Волшебный светофор» (0+)
П.Метлино
1 июня, 18-00
Сквер ДК «Энергетик»: праздник, посвящённый Дню защиты детей. Мастер-классы, концерт, развлекательная программа.
Кыштым
2 июня, 12-00
Площадка у ДК «Металлургов»: детский Сабантуй! Праздник земледелия познакомит кыштымцев с особенностями культуры башкирского народа и традициями проведения национального праздника.
2 июня, регистрация с 10-00
Пос.Слюдорудник: XII велосипедный ФАН-МАРАФОН «В ЕВРОПУ И ОБРАТНО»! На выбор дистанции - 20, 40 и 60 км. грунтовых дорог! Трасса скоростная, доступная для новичков! Будут и детские заезды!
Челябинск
1 и 2 июня
Центральный парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина: в рамках Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» 1 и 2 июня 2018 года будут показывать кинофильмы, посвященные российскому джазу. Ведущим вечерних встреч выступит народный артист России, почетный гость и участник фестиваля Анатолий Кролл.
С 1 июня
Челябинский государственный музей изобразительных искусств: выставка картин с изображением усатых-полосатых "Для умножения доброты". Автор работ — художник из северной столицы Юрий Люкшин. В экспозицию включат две серии. Первая — "Русские коты", в которой, кстати, пушистые герои рисовались с прототипов, была представлена в Эрмитаже в 2001 году. Вторая серия — "Коты Малевича" — "кошачья" интерпретация работ известного художника-авангардиста.
1 июня, 18-00
ЛА «Трактор»: грандиозный международный турнир по смешанным единоборствам M1 Challenge 93! В главном бою вечера выступит один из самых известных и звездных российских бойцов Александр «Шторм» Шлеменко. Его соперником станет Бруно Силва – прирожденный ударник, обладатель черного пояса по тайскому боксу и в его активе 14 нокаутов в 17 победных боях.
3 июня, 12-00
Центральный парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина: фестиваль Добра "МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ 2018. Гости смогут попробовать себя в роли художников, спортсменов, поваров, сфотографироваться с волшебными персонажами: мимами, пушистиками, с Белоснежкой и Supergirl и многими другими. Также во время фестиваля будет проходить супер квест по красивейшему парку им. Ю. Гагарина.
Екатеринбург
2 и 3 июня
Исторический сквер: международный фестиваль барбекю. Все желающие соберутся в центре города, чтобы прогуляться по сырной улице, продегустрировать фермерский обед из эко-продуктов и узнать, кто в этом году станет победителем чемпионата барбекю.
2 июня, регистрация с 9-00
Г.Берёзовский Свердловской области: топовые пилоты Урала сразятся за титул DRIFT KING 2018! Дикие парные заезды, дерзкий адреналин, дрифт-шоу.
2 июня, с 12-00
Парк им.В.В.Маяковского: День мотоциклиста в Екатеринбурге. В программе: выставка кастом-мотоциклов; Мото-кухня; Выставка ретро-мотоциклов; Соревнования по мото-фристайлу; Мастер-классы; Концерт.
Со 2-го июня
Ельцин центр: фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина. Создан с целью увековечивания имени Бориса Петровича Дёжкина, одного из основоположников отечественной школы мультипликации — «русского Диснея», создавшего замечательные и доселе популярные мультфильмы «Чиполлино», «Необыкновенный матч», «Шайбу, шайбу!», «Матч-реванш», «Приходи на каток» и многие другие.
Александра Лебедева