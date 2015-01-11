Отмечаем День защиты детей! Афиша на этот уикенд!

Этот уикенд посвящён нашему младшему поколению! Ведь 1-го июня вся страна отмечает День защиты детей!

В выходные вы сможете увидеть множество развлекательных программ, принять участие в соревнованиях и наоборот понаблюдать за соревнующимися!

Озёрск

1 июня, 10-00

ДК «Маяк»: театрализованное представление «Мурр-волшебник» (0+)

1 июня, с 15-00

Этап "Атомиады" среди спортсменов Ядерного оружейного комплекса пройдёт в Озёрске на самых разных площадках. Начиная с 1 июня, атомщики приступят к конкурсной борьбе. Как отмечают эксперты, у озёрских спортсменов есть большие шансы на победу в мини-футболе, плавании, дартсе, волейболе и баскетболе. Поболеть за атомных спортсменов может каждый абсолютно бесплатно.

2 июня, с 9-30

Второй день «Атомиады»

2 июня, 11-00

Детский парк: при поддержке Детской библиотеки 15 фестиваль детского чтения. В программе: мастер-класс, конкурс, квест и многое другое!

2 июня, 12-00

ДК «Строитель»: благотворительная программа "Росток" проводит КАСТИНГ. Приглашаются одаренные девочки и мальчики в возрасте от 6 лет до 16 лет. Для участия нужно подготовить отрывки из 2-х песен разных жанров и стихотворение.

3 июня, с 9-00

Третий день «Атомиады»

3 июня, 15-30

Футбольный стадион у кафе «Лукоморье»: в рамках Чемпионата Урала по флаг - футболу, состоится очередная домашняя игра наших "Охотниц" против команды "Амозонки" (г.Челябинск).

П.Татыш

1 июня, 10-00

ДК им.А.С.Пушкина: конкурсно-игровая программа «Волшебный светофор» (0+)

П.Метлино

1 июня, 18-00

Сквер ДК «Энергетик»: праздник, посвящённый Дню защиты детей. Мастер-классы, концерт, развлекательная программа.

Кыштым

2 июня, 12-00

Площадка у ДК «Металлургов»: детский Сабантуй! Праздник земледелия познакомит кыштымцев с особенностями культуры башкирского народа и традициями проведения национального праздника.

2 июня, регистрация с 10-00

Пос.Слюдорудник: XII велосипедный ФАН-МАРАФОН «В ЕВРОПУ И ОБРАТНО»! На выбор дистанции - 20, 40 и 60 км. грунтовых дорог! Трасса скоростная, доступная для новичков! Будут и детские заезды!

Челябинск

1 и 2 июня

Центральный парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина: в рамках Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» 1 и 2 июня 2018 года будут показывать кинофильмы, посвященные российскому джазу. Ведущим вечерних встреч выступит народный артист России, почетный гость и участник фестиваля Анатолий Кролл.

С 1 июня

Челябинский государственный музей изобразительных искусств: выставка картин с изображением усатых-полосатых "Для умножения доброты". Автор работ — художник из северной столицы Юрий Люкшин. В экспозицию включат две серии. Первая — "Русские коты", в которой, кстати, пушистые герои рисовались с прототипов, была представлена в Эрмитаже в 2001 году. Вторая серия — "Коты Малевича" — "кошачья" интерпретация работ известного художника-авангардиста.

1 июня, 18-00

ЛА «Трактор»: грандиозный международный турнир по смешанным единоборствам M1 Challenge 93! В главном бою вечера выступит один из самых известных и звездных российских бойцов Александр «Шторм» Шлеменко. Его соперником станет Бруно Силва – прирожденный ударник, обладатель черного пояса по тайскому боксу и в его активе 14 нокаутов в 17 победных боях.

3 июня, 12-00

Центральный парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина: фестиваль Добра "МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ 2018. Гости смогут попробовать себя в роли художников, спортсменов, поваров, сфотографироваться с волшебными персонажами: мимами, пушистиками, с Белоснежкой и Supergirl и многими другими. Также во время фестиваля будет проходить супер квест по красивейшему парку им. Ю. Гагарина.

Екатеринбург

2 и 3 июня

Исторический сквер: международный фестиваль барбекю. Все желающие соберутся в центре города, чтобы прогуляться по сырной улице, продегустрировать фермерский обед из эко-продуктов и узнать, кто в этом году станет победителем чемпионата барбекю.

2 июня, регистрация с 9-00

Г.Берёзовский Свердловской области: топовые пилоты Урала сразятся за титул DRIFT KING 2018! Дикие парные заезды, дерзкий адреналин, дрифт-шоу.

2 июня, с 12-00

Парк им.В.В.Маяковского: День мотоциклиста в Екатеринбурге. В программе: выставка кастом-мотоциклов; Мото-кухня; Выставка ретро-мотоциклов; Соревнования по мото-фристайлу; Мастер-классы; Концерт.

Со 2-го июня

Ельцин центр: фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина. Создан с целью увековечивания имени Бориса Петровича Дёжкина, одного из основоположников отечественной школы мультипликации — «русского Диснея», создавшего замечательные и доселе популярные мультфильмы «Чиполлино», «Необыкновенный матч», «Шайбу, шайбу!», «Матч-реванш», «Приходи на каток» и многие другие.

Александра Лебедева